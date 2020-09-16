В своем доме в пригороде Сиэтла умер адвокат, филантроп и отец основателя корпорации Microsoft Билл Гейтс-старший. Об этом его сын сообщил у себя в инстаграме.
«Смерть моего отца — огромная потеря для нашей семьи и многих людей, с жизнью которых он был связан. Папа прожил долгую и чрезвычайно осмысленную жизнь. Я никогда не переставал учиться у него мудрости, доброте и скромности», — заявил глава Microsoft.
Биллу Гейтсу-старшему было 94 года. Как уточняет The New York Times, причиной смерти стала болезнь Альцгеймера.
Уильям Генри (Билл) Гейтс родился в Вашингтоне в 1925 году. Во время второй мировой он служил в армии США, а затем долгое время работал адвокатом. В конце 1990-х Гейтс-старший принял активное участие в создании благотворительного фонда Билла и Мелинды Гейтс.