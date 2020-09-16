В своем доме в пригороде Сиэтла умер адвокат, филантроп и отец основателя корпорации Microsoft Билл Гейтс-старший. Об этом его сын сообщил у себя в инстаграме.

«Смерть моего отца — огромная потеря для нашей семьи и многих людей, с жизнью которых он был связан. Папа прожил долгую и чрезвычайно осмысленную жизнь. Я никогда не переставал учиться у него мудрости, доброте и скромности», — заявил глава Microsoft.