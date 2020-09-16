перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Канье Уэст/Instagram Канье Уэст назвал себя новым Моисеем, отказался выпускать музыку и опубликовал фото Владимира Путина
Канье Уэст назвал себя новым Моисеем, отказался выпускать музыку и опубликовал фото Владимира Путина 12:05
Умер Билл Гейтс-старший — адвокат, филантроп и отец основателя Microsoft 11:48
Познер, Дорн и другие будут учить мастерству в своем деле на платформе «Уроки Легенд» 11:18
В России выявили 5670 новых случаев коронавируса 11:03
Светлана Тихановская гарантировала Александру Лукашенко безопасность, если он «уйдет по-человечески» 10:45
jahnk0y/Instagram Марка одежды Jahnkoy Марии Казаковой открывает галерею в Нью-Йорке
Марка одежды Jahnkoy Марии Казаковой открывает галерею в Нью-Йорке 10:38
«Южный парк» выпустит специальный эпизод, посвященный пандемии коронавируса. Посмотрите его трейлер 10:10
Минфин предложил увеличить акциз на сигареты на 20%. Чтобы покрыть бюджетные расходы из‑за пандемии 9:50
Россия задала Евросоюзу девять вопросов об отравлении Алексея Навального 9:47
Beabadoobee раскидывает вещи в номере отеля в новом клипе «Worth It» 8:52
center_viner_luzhniki/Instagram Дворец гимнастики в Лужниках выиграл престижную архитектурную премию MIPIM Awards
Дворец гимнастики в Лужниках выиграл престижную архитектурную премию MIPIM Awards 3:58
В Москве планируют убрать желтые флуоресцентные рамки вокруг дорожных знаков 3:30
Модели и стилисты выступили против нереалистичных размеров одежды 3:15
Мадонна снимет байопик о себе. Написать сценарий ей поможет сценаристка «Джуно» Диабло Коди 2:56
На HBO Max выйдет комедийный сериал о пирате Стиде Боннете. Первый эпизод шоу поставит Тайка Вайтити 2:10
Linkin Park выпустили документальный фильм к 10-летию альбома «A Thousand Suns» 1:39
themandalorian/Twitter В сети появился трейлер нового сезона «Мандалорца»
В сети появился трейлер нового сезона «Мандалорца» 1:04
В США прошла ежегодная презентация Apple. Компания показала новые часы и iPad Вчера в 23:37
Москву и Петербург свяжут велосипедным маршрутом Вчера в 22:18
Издательство «Янушкевич»: таможня Беларуси проверяет «Гарри Поттера» на призывы к свержению власти Вчера в 21:52
Отключить рекламу

Умер Билл Гейтс-старший — адвокат, филантроп и отец основателя Microsoft

Семён Гудошников
Сегодня в 11:48

В своем доме в пригороде Сиэтла умер адвокат, филантроп и отец основателя корпорации Microsoft Билл Гейтс-старший. Об этом его сын сообщил у себя в инстаграме.

«Смерть моего отца — огромная потеря для нашей семьи и многих людей, с жизнью которых он был связан. Папа прожил долгую и чрезвычайно осмысленную жизнь. Я никогда не переставал учиться у него мудрости, доброте и скромности», — заявил глава Microsoft.

Биллу Гейтсу-старшему было 94 года. Как уточняет The New York Times, причиной смерти стала болезнь Альцгеймера.

Уильям Генри (Билл) Гейтс родился в Вашингтоне в 1925 году. Во время второй мировой он служил в армии США, а затем долгое время работал адвокатом. В конце 1990-х Гейтс-старший принял активное участие в создании благотворительного фонда Билла и Мелинды Гейтс.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Довод
Темпоральный и, как всегда, мозговыносящий триллер Кристофера Нолана
хип-хоп
Gruppa Skryptonite
Главный герой модного казахского рэпа
приключение
Мулан
Еще один игровой ремейк известнейшего мультфильма Disney
танцевальный
What Women Want
Исследование эстетики чувственности в мультиформатном кабаре-шоу
мелодрама
После. Глава 2
Сиквел популярной любовной мелодрамы
моноспектакль
Контрабас
Хабенский солирует в монодраме Зюскинда
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить