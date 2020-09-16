В России выявили 5670 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки зарегистрировали 5670 случаев коронавируса в 84 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.
Больше всего новых случаев в Москве (750), Петербурге (207), Московской (173), Ростовской (167) и Нижегородской (165) областях, Ставропольском крае (137), Ульяновской (127), Свердловской (127) и Кемеровской (126) областях.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 увеличилось в России до 1 079 519. За сутки умерли 132 человека, за весь период — 18 917. Выздоровели за сутки 5809 пациентов, за все время — 890 114. Число активных случаев за три дня незначительно сократилось — со 170 985 до 170 488.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 29,5 млн человек, 935 тыс. из них умерли, свыше 20 млн выздоровели. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (6,6 млн), на втором — Индия (5 млн), на третьем — Бразилия (4,3 млн).