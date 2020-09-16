В России выявили 5670 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки зарегистрировали 5670 случаев коронавируса в 84 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.

Больше всего новых случаев в Москве (750), Петербурге (207), Московской (173), Ростовской (167) и Нижегородской (165) областях, Ставропольском крае (137), Ульяновской (127), Свердловской (127) и Кемеровской (126) областях.