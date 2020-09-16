Марка одежды Jahnkoy Марии Казаковой открывает галерею в Нью-Йорке

«Последние несколько месяцев мы строили этот храм и скоро будем готовы принять первых посетителей! Подробности в ближайшее время», — говорится в посте.

Jahnkoy интегрирует традиционные ремесленные практики в мир современной уличной моды. Тому пример прошлогодняя коллаборация марки со спортивным брендом Puma. В ней классические спортивные костюмы сочетаются с вышивкой и народными орнаментами.

Создательница Jahnkoy Мария Казакова окончила Британскую высшую школу дизайна, Central Saint Martins и Parsons. Уже много лет уроженка Новосибирска живет и работает в Нью-Йорке. Летом 2018-го «Афиша Daily» поговорила с ней про работу на стыке русской народности и афрофутуризма, сохранение ремесленнических техник и кризисе в моде.