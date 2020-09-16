Светлана Тихановская гарантировала Александру Лукашенко безопасность, если он «уйдет по-человечески»

Светлана Тихановская пообещала предоставить Александру Лукашенко гарантии безопасности, если он мирно отойдет от власти. Об этом она заявила в интервью украинскому изданию «Левый берег».

«Это все обсуждаемо. Конечно, если мирно уйдет, по-человечески, то такая вероятность есть. Можно даже сказать уверенность. Лично я должна говорить за всех людей. И мнение всех людей будет учитываться в этом вопросе», — сказала лидер белорусской оппозиции.

На уточняющий вопрос, получит ли Лукашенко гарантии безопасности, Тихановская ответила: «Да. Даже больше». Кроме того, она отметила, что многие из тех, кто сейчас работают в белорусском правительстве, находятся на своем месте, «поэтому кардинальных перестановок не будет».

Также она добавила, что нашла бы, о чем поговорить с Владимиром Путиным, если бы Россия вела переговоры с представителями белорусской оппозиции: «Наверное, сказала бы, что белорусам уже не вернуться в то состояние, в котором мы жили до нового времени, до этого года, что разумно со стороны лидера Российской Федерации поддержать именно народ Беларуси. Думаю, что мы бы нашли, о чем поговорить».

В Беларуси с 9 августа проходят массовые протесты против итогов президентских выборов, на которых, по официальным данным, Александр Лукашенко набрал 80% голосов. Белорусская оппозиция не признает итоги этих выборов. Также их не признали страны Евросоюза и Украина. В ответ был создан Координационный совет оппозиции, однако власти возбудили уголовное дело о захвате власти, членов президиума совета или арестовали, или насильно вывезли из страны.