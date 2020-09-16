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Минфин предложил увеличить акциз на сигареты на 20%. Чтобы покрыть бюджетные расходы из‑за пандемии

Семён Гудошников
Сегодня в 9:50

Минфин предложил в 2021 году резко — сразу на 20% — увеличить акциз на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты. Так министерство планирует компенсировать бюджетные расходы, увеличившиеся из‑за пандемии COVID-19, пишет РБК.

Увеличение акциза на 20% содержится в новом проекте поправок в Налоговый кодекс, подготовленных Минфином. Документ уже одобрен комиссией по законопроектной деятельности, через некоторое время его рассмотрят на заседании правительства. Когда оно состоится, не уточняется.

Текущая версия Налогового кодекса предусматривает увеличение акциза на табачную и никотиносодержащую продукцию в следующем году на 4%. Ожидалось, что ставка акциза на сигареты (за 1 тыс. штук) вырастет с 1996 рублей до 2045, а ставка акциза на электронные сигареты и вейпы — с 50 до 52 рублей за штуку. Новые поправки Минфина (если они будут приняты) увеличат размеры акцизов до 2359 и 60 рублей соответственно.

В последующие годы ставку акциза предлагают индексировать стандартно — в зависимости от уровня прогнозируемой инфляции, сказал представитель министерства. «Внеплановое повышение акцизов позволит обеспечить выполнение социальных обязательств государства в условиях роста бюджетных расходов из‑за сложившейся экономической ситуации, связанной с распространением пандемии», — пояснил он.

В Japan Tobacco International (бренды Winston, Mevius, Camel, Glamour) сказали, что повышение ставки увеличит средневзвешенную цену пачки сигарет до 140 рублей. По оценке представителя British American Tobacco (сигареты Dunhill, Kent, Lucky Strike), поправки, предложенные Минфином, повлекут повышение розничных цен в среднем на 20 рублей за пачку.

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