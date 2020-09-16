Дворец гимнастики в Лужниках выиграл престижную архитектурную премию MIPIM Awards

Здание, построенное в олимпийском комплексе «Лужники» специально для подготовки сборной команды России по художественной гимнастике, оказалось лучше центра искусств «Гардиа» в Пекине», конгресс-центра во французском городе Мец и стадиона «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.

Дворец гимнастики с оригинальной крышей в виде развевающейся гимнастической ленты был спроектирован бюро TPO Pride и открыт в 2019 году. Он оказался не единственным российским проектом, прошедшим в финал международного конкурса MIPIM Awards, который считают девелоперским «Оскаром». Также на премию были номинированы больница в Коммунарке, проект благоустройства Москвы-реки, проект развития территории Бадаевского пивоваренного завода и программа реновации в Москве.

В прошлом году в финале MIPIM Awards участвовали два российских проекта — модернизация стадиона «Лужники» и парк «Зарядье». Последний получил специальный приз жюри и стал первым российским проектом-победителем за 30 лет существования премии.