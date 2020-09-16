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В Москве планируют убрать желтые флуоресцентные рамки вокруг дорожных знаков

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:30

В Москве планируют убрать желтые флуоресцентные рамки вокруг большинства дорожных знаков, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный телеграм-канал пресс-службы столичного департамента транспорта.

По мнению дептранса, на хорошо освещенных дорогах — например, на Новом Арбате, Тверской улице и Кутузовском проспекте — специальная окантовка знаков не требуется. Как отмечают в ведомстве, желтые рамки оставят только там, где требуется привлечь внимание водителей — к примеру, на знаках «Пешеходный переход» и «Объезд препятствия».

«Исследования говорят, что повсеместное использование желтых рамок приводит к тому, что автомобилисты перестают обращать внимание на них. А еще создается дополнительный информационный шум, и визуально засоряются городские пейзажи на небольших улицах», — объяснили в департаменте.

После пандемии в Москве займутся развитием велодвижения. «Афиша Daily» рассказала, как развивают велопешеходное движение в других европейских городах.

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