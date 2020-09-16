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Модели и стилисты выступили против нереалистичных размеров одежды

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:15

Авторы анонимного инстаграм-аккаунта Shit Model Management опубликовали петицию, в которой призвали модную индустрию прекратить выпускать одежду, не соответствующую реальным фигурам девушек. Ее подписали уже более 15 тыс. человек.

Создатели петиции считают, что дизайнеры вынуждают моделей и стилистов подстраиваться под нереалистичные представления о женской красоте. Это, по их мнению, провоцирует расстройства пищевого поведения у моделей. Модели и стилисты просят дизайнеров изменить размерную сетку образцов с 0-4 до 6-8 (с 38-44 размера до 46-48 размера по российским меркам).

«Мы устали видеть, как модели увядают из‑за расстройств пищевого поведения, которые провоцируют стандарты, придуманные дизайнерами. Невозможно заставить моделей ростом больше 180 сантиметров весить меньше 50 килограммов. Это нас убивает. Мы устали от того, что дизайнеры просят нас доводить свои тела до неестественного состояния», — говорится в петиции.

В документе приводятся результаты опроса, в котором приняли участие почти 4,5 тыс. человек из модной индустрии — около 65% из них страдают от расстройств пищевого поведения из‑за необходимости соответствовать ожиданиям индустрии.

От расстройств пищевого поведения страдают не только девушки, но и мужчины. «Афиша Daily» поговорила с Никитой Пермяковым, который жил с анорексией три года, и рассказала его историю.

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