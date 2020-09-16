Мадонна снимет байопик о себе. Написать сценарий ей поможет сценаристка «Джуно» Диабло Коуди

Певица Мадонна планирует снять художественный фильм о самой себе, сообщил The Hollywood Reporter.

Артистка напишет сценарий байопика в соавторстве со сценаристкой «Джуно» Диабло Коуди и сама срежиссирует фильм. Продюсером проекта выступит Эми Паскаль, известная по работе над «Маленькими женщинами», «Веномом» и «Большой игрой». Производством картины займется студия Universal.

Для Мадонны этот фильм станет уже не первой режиссерской работой — в 2008 году певица сняла картину «Грязь и мудрость», а в 2011 году выпустила историческую мелодраму «МЫ. Верим в любовь» о романе короля Великобритании Эдуарда VIII и американки Уоллис Симпсон.

По словам Мадонны, никто не сможет лучше рассказать ее историю, чем она сама. Певица хочет рассказать историю о «человеке, пытающемся пробиться в этом мире». При этом в центре фильма, подчеркивает артистка, будет музыка.

«Музыка заставляла меня двигаться вперед, и искусство заставляло меня жить. Есть много нерассказанных и вдохновляющих историй, и кто лучше расскажет их, чем я. Необходимо рассказать об американских горках моей жизни с помощью моего голоса и моего видения», — сказала певица.

14-й по счету и последний на данный момент альбом Мадонны «Madame X» вышел в июне 2019 года. «Мадам Икс — секретный агент, который путешествует по миру, меняет обличья, сражается за свободу, приносит свет во тьму», — объясняла тогда Мадонна концепцию новой пластинки.