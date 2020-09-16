На HBO Max выйдет комедийный сериал о пирате Стиде Боннете. Первый эпизод шоу поставит Тайка Вайтити

На стриминговом сервисе HBO Max выйдет комедийный сериал о «джентельмене пиратов» Стиде Боннете — реально существовавшем аристократе 18 века, занявшемся пиратством, сообщает Deadline.

Первый эпизод шоу под названием «Our Flag Means Death» («Наш флаг означает смерть»), по информации издания, поставит режиссер «Кролика Джоджо» Тайка Вайтити. Он же выступит исполнительным продюсером сериала вместе с Гарретом Башем и Дэвидом Дженкинсом. Шоураннером и сценаристом проекта станет Дженкинс.

Когда сериал можно будет посмотреть и сколько эпизодов в нем будет, пока неизвестно. Вайтити приступит к съемкам пилота шоу по окончании работы над картиной «Тор: Любовь и гром» — ее премьера намечена на февраль 2022 года.

Тайка Вайтити также снимет фильм по вселенной «Звездных войн» вместе со сценаристом Кристи Уилсон-Кэрнс и разработает два мультсериала по книге «Чарли и шоколадная фабрика» для Netflix. Кроме того, режиссер ведет переговоры с Джудом Лоу о съемках сериала о неудачливом голливудском продюсере, который нанимает настоящего серийного убийцу в качестве консультанта для фильма ужасов.