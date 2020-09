Linkin Park выпустила документальный фильм к 10-летию альбома «A Thousand Suns»

Альбом «A Thousand Suns» вышел 14 сентября 2010 года и за первую неделю разошелся тиражом в 523 тысячи экземпляров. К концу 2010 года в мире было продано 1,7 млн пластинок. В альбом, который, по словам музыкантов, был посвящен человеческим страхам, вошли такие хиты группы как «Burning in the Skies», «When They Come For Me», «Blackout» и «The Catalyst».