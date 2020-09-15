Москву и Петербург свяжут велосипедным маршрутом. Инициатором и спонсором создания трассы выступила компания Millhouse. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе велопроекта.

В минувшие выходные в Москве стартовала исследовательская экспедиция, во время которой проведут трассировку маршрута. Экспедиция, в которой принимают участие как опытные велосипедисты, так и новички велоспорта, продлится 16 дней и завершится в Петербурге. Велосипеды участникам турне предоставила компания Electra.

Велосипедисты познакомятся с трассой, исследуют ее проблемные участки и изучат туристический потенциал достопримечательностей на маршруте. Им предстоит проехать 1150 километров и посетить Торжок, Осташков, Великий Новгород, Тверь, Старую Руссу и Гатчину. При разработке маршрута участники экспедиции ориентировались на наработки жителей городов, находящихся на пути из Москвы в Петербург.

Велолюбители приглашают всех желающих присоединиться к экспедиции, а также принять участие в планировании маршрута будущей трассы. Следить за передвижением участников экспедиции можно в телеграм-дневнике.