В сети появился новый трек ЛСП «Звездная карта»

Сингл появился на ютьюб-канале под названием Lord Hexie, там релиз помечен как «слив». В песне герой с девушкой оказываются в космосе. По мнению авторов издания The Flow, новый трек напоминает финал альбома «Tragic City».

В сети появился новый трек белорусского музыканта Олега Савченко , известного под псевдонимом ЛСП. Он называется «Звездная карта».

11 сентября у ЛСП вышел новый альбом, который называется «Свиное рыло». Некоторые поклонники считают, что эта пластинка — пранк и что 18 сентября ЛСП выпустит другой альбом. В сети можно найти обложку, название и треклист предполагаемого релиза, но артист так и не подтвердил их подлинность.

Две недели назад ЛСП выпустил трек «10 негритят», а до этого — кавер на песню Владимира Высоцкого «Дом хрустальный».

Альбом «Свиное рыло» стал пятым для музыканта. Предыдущая пластинка — «Tragic City» — выходила в 2017 году, когда еще был жив участник группы Рома Англичанин.