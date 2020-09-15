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Навальный опубликовал пост, волка в «Ну, погоди!» озвучит Харламов и другие новости дня

Анастасия Цой
Сегодня в 19:30

Алексей Навальный вернулся в инстаграм и рассказал о самочувствии. «Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам», — написал политик.

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Алексей Навальный вылетел из России в Германию без признаков отравления. Он добавил, что в России нет «Новичка», а к немецкой стороне у него есть вопросы. Издание The New York Times сообщило, что политик намеревается вернуться в Россию и продолжить свою политическую деятельность после выздоровления.

Светлана Тихановская написала колонку для The Washington Post, в которой заявила, что уход Александра Лукашенко — это вопрос времени. Также она добавила, что Беларусь отказывается от насилия в борьбе с властью, так как, по ее мнению, мирного протеста достаточно.

Украина вслед за странами Европейского союза не признала победу Александра Лукашенко на президентских выборах в Беларуси. За это проголосовали 228 из 345 депутатов Верховной рады.

Против футболиста Романа Широкова, который в августе избил арбитра во время любительского матча, возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Ученые из Великобритании и США обнаружили в атмосфере Венеры газ фосфин, что может свидетельствовать о наличии жизни на планете. На Земле фосфин вырабатывают микроорганизмы, которые не используют для дыхания кислород. После этой новости глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал Венеру «русской планетой» и рассказал о планах отправить на нее собственную экспедицию.

Датские архитекторы спроектировали образовательный комплекс «Точка будущего» в Иркутске. В нем будут учиться дети из обычных и приемных семей. В комплекс входит 27 зданий, в том числе детский сад, младшая и старшая школа, спорткомплекс, бассейн, хозяйственные корпуса и дома для приемных семей.

Новая серия «Ну, погоди!» выйдет в декабре. Волка озвучит Гарик Харламов. Актера выбрали на роль из‑за его «яркого, харизматичного тембра» и узнаваемости у аудитории.

Вышел первый трейлер драмы «Отец» с Энтони Хопкинсом и Оливией Колман. Премьера картины прошла на кинофестивале «Сандэнс», на российских экранах она появится в январе 2021 года.

«Киноклуб Афиша» 23 сентября покажет романтическую сказку Кристиана Петцольда «Ундина». В прокат фильм, в основе которого лежит германо-скандинавский миф, проецированный на современность, выйдет 24 сентября.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

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