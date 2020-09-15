Один из самых актуальных мемов 2020 года выпустят в виде игрушки

Производитель игрушек Funko Pop и компания Entertainment Earth выпустят в декабре виниловую фигурку по мотивам одного из самых актуальных мемов этого года — стрипа «This is fine» («Все нормально») от художника KC Green с собачкой в горящей комнате.

Стоимость фигурки — 14 долларов (примерно 1000 рублей), ее высота — около 10 сантиметров. Сейчас доступен ее предзаказ.

Оригинальный стрип еще в 2013 году нарисовал художник KC Green, пока проходил лечение антидепрессантами. С каждым годом комикс набирал популярность, так как становился все актуальнее: герой комикса спокойно игнорирует пожар, символизирующий проблемы, бушующий в его квартире и медленно поглощающий его самого. В 2016 году KC Green также выпустил альтернативное продолжение стрипа, где собачка-герой в панике начинает тушить пожар, чтобы сохранить хоть что‑нибудь.