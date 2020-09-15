Группа «Мураками» выступит в Москве в сентябре

Казанская группа «Мураками» выступит 17 сентября в московском «Главклубе Green Concert», где представит свой новый студийный альбом и отметит день рождения вокалистки Диляры Вагаповой.

Это будет второй релиз группы в этом году (весной музыканты выпустили свой первый акустический альбом «В четырех стенах»). Его задумали и записали во время карантина и самоизоляции, а деньги на него собрали на Planeta.ru (кстати, проект еще не закрыт). «Жизнь без концертов и пахнет иначе, и вкус у нее совсем другой», — призналась Диляра Вагапова.