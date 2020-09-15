«Киноклуб Афиша» покажет романтическую сказку Кристиана Петцольда «Ундина»

«Киноклуб Афиша» покажет 23 сентября в кинотеатре «Формула Кино Европа» романтическую сказку Кристиана Петцольда «Ундина» (в прокат она выйдет 24 сентября). Билеты на специальный показ доступны по ссылке.

По сюжету, промышленный водолаз Кристоф встречает в музее экскурсоводшу Ундину. После неловкого знакомства они начинают строить отношения. Но, конечно, это не обычная романтическая история, ведь в ее основе лежит германо-скандинавский миф, проецированный на современность.

Главные роли в фильме исполнили Франц Роговски и Паула Бир (за эту работу она получила «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля).