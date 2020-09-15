Против избившего судью Романа Широкова возбудили дело. Ему требуют вменить покушение на убийство

Против футболиста Романа Широкова, который в августе избил арбитра во время любительского матча, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС.

На данный момент уголовное дело возбуждено по статье 115 Уголовного кодекса («Умышленное причинение легкого вреда здоровью») — по ней футболисту грозит штраф до 40 тыс. рублей либо 480 часов обязательных работ, либо год исправительных работ, либо четыре месяца ареста.

Широков ударил судью Никиту Данченко на стадионе академии «Спартака» во время матча с участием команды телеканала «Матч ТВ». Арбитр показал ему красную карточку, после чего Широков ударил его рукой в лицо, а затем нанес упавшему судье удар ногой по голове.

Арбитра госпитализировали и наложили несколько швов. Адвокат потерпевшего Александр Островский настаивает на том, что дело необходимо переквалифицировать на покушение на убийство из хулиганских побуждений. Он отметил, что просмотрел видео нападения Широкова на Данченко и проанализировал удары Широкова «посекундно».

«Потому что иначе как попыткой убийства удар по голове футболиста страшной силы, который, так сказать, может просто голову разбить на части, не назовешь. Слава богу, что наш арбитр смог прикрыться рукой», — заявил Островский.