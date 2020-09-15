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Перед Ural Music Night в Екатеринбурге пройдет конференция экспертов музыкальной индустрии

Илья Голубев
Сегодня в 15:50

Перед открытием фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге пройдет конференция, посвященная работе современного музыкального бизнеса. Мероприятие запланировано на 17 сентября с 10.00 до 22.00, посмотреть его также можно онлайн на сайте фестиваля. Вход на конференцию — свободный, но необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Мероприятие рассчитано на музыкантов, продюсеров, организаторов концертов и других представителей индустрии. В программе дискуссии, мастер-классы и даже спиддейтинг (формат быстрых — 5 минут — встреч, во время которых можно быстро поделиться своими планами и обменяться контактами) с ведущими представителями индустрии. Работать будут три зала.

Зал Ural

10.00 — 11.30
«Музыка на ТВ, в рекламе, сериалах»
Денис Шарко, генеральный директор музыкального агентства SYNC LAB, музыкальный продюсер Comedy Club, лицензионный продюсер отдела эфирного промо канала ТНТ.

11.40 — 13.10
«Как сделать так, чтобы всё работало и не было слишком сложным для артиста, подрядчика и организатора»
Александр Лепешкин, звукорежиссёр артистов и групп АРАКС, Михаил Бублик, бит-квартет «Секрет», Максим Леонидов. Технический Директор компании «Дилер Центр/TTT group», главный звукорежиссер фестиваля «GazGolder Live».

14.30–16.00
Спиддейтинг с экспертами конференции

16.10–17.40
«Как еще заработать на музыке в 2020-м году? План действий для авторов»
Андрей Рыжков, звукорежиссер, саунд-продюсер, аранжировщик, куратор Music Production в Moscow Music School и Co-Founder KOV KOV Music

17.50–18.50
«ВКонтакте» для музыкантов. Популярные и новые возможности»
Александр Русаков, руководитель программы региональных представителей ВКонтакте

19.00–20.00
«Экономический эффект и стратегическое развитие концертно-фестивальной индустрии на территориальном уровне»
Кирилл Тихонов — старший консультант практики медиа и развлечений Pricewaterhouse Coopers в России

Зал Music
10.00–11.30
Панельная дискуссия на тему «Зачем крупным компаниям поддерживать фестивали и творческих людей?»
Надежда Агапова, пресс-секретарь телекоммуникационной группы «Мотив», Ксения Макоха, директор по развитию международного отеля Angelo by Vienna House Ekaterinburg 4*, Владислав Деревянных, бренд-дизайн директор агентства «Восход», соавтор айдентики Ural Music Night, Екатерина Руденко, PR-руководитель бренда BY (BABA YAGA), Никита Харисов, креативный директор Атомстройкомплекс

11.40–13.10
Панельная дискуссия на тему «Формирование городских сообществ»
Анна Клец, координатор фестиваля Стенограффия, Дарья Маликова, специалист образовательного отдела Уральского филиала ГЦСИ, куратор программы медиации 5-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства, Любовь Бондаренко, сооснователь фестиваля Ural Music Night

14.30–16.00
Спиддейтинг с экспертами конференции

16.10–17.40
«Бренд и артист: как построить эффективные отношения и зачем это нужно нам
всем»
 Татьяна Тимофеева, директор по маркетингу HARMAN

17.50–18.50
«Как музыканту продвинуть новый релиз и разработать стратегию своего
продвижения»
Зоя Скобельцына, музыкальный менеджер, промоутер, PR и SMM специалист,
организатор концертов и других мероприятий, основатель агентства Line up event/art/pr., создатель образовательной платформы ewent.ru

19.00–20.30
«SMM для музыкантов в 2020-м году»
Антон Выборнов, руководитель отдела маркетинга лейбла Respect Production

Зал Night

10.00–11.30
«Социальное проектирование: как доработать проект до заявки на президентский
грант?»
Анна Глазкова, заместитель руководителя департамента регионального развития Фонда президентских грантов

11.40–12.30
Панельная дискуссия на тему «Грантовая поддержка проектов: возможности и
особенности»
Представители Министерства культуры и Министерства образования, Ирина Лапидус, директор программ Благотворительного фонда Владимира Потанина, Наталия Шмелькова, исполнительный директор Ural Music Night и New/Open Showcase Festival

12.30–13.20
«Трек готов. Что дальше? Пути дистрибьюции авторской музыки»
Евгений Свалов, проект «Русская кибернетика»

14.30–16.00
Спиддейтинг с экспертами конференции

17.50–19.30
Панельная дискуссия на тему «Творческий поиск и отличительные черты артиста:
взгляд со стороны. Что цепляет слушателей в новых музыкантах?»
Сергей Мудрик, музыкальный редактор шоу «Вечерний Ургант» / LAB / On Air, Николай Овчинников, редактор раздела «Музыка» «Афиша Daily», Денис Бояринов, редактор раздела «Современная музыка» сайта Colta.ru и соорганизатор инициативы RUSH (Russian Music Export Agency), Павел Яблонский, редактор The Village (Москва) и основатель «Музыкального Блога Сырника и Павлов», Артур Гранд, журналист изданий «Афиша», «Горький», «РБК-стиль», GQ, Elle

19.40–22.00
Премьера фильма «Музыка души и рэп реальной жизни»
Свердловская киностудия, Студия АРТ-продакшен, команда фестиваля Ural Music Night

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

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