Электронщики The Avalanches назвали дату выхода нового альбома и выпустили два сингла

Австралийские электронщики The Avalanches анонсировали выход своего нового альбома «We Will Always Love You» на 11 декабря и выпустили два трека с него.

Песни «Music Makes Me High» и «Take Care in Your Dreaming» вышли вместе с завораживающими психоделическими визуалайзерами, а второй трек записан совместно с Дэнзелом Карри, Трики и Sampa the Great. Самый первый (и заглавный) сингл с альбома — «We Will Always Love You», записанный совместно с Blood Orange — вышел в феврале.