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Электронщики The Avalanches назвали дату выхода нового альбома и выпустили два сингла

Илья Голубев
Сегодня в 11:54

Австралийские электронщики The Avalanches анонсировали выход своего нового альбома «We Will Always Love You» на 11 декабря и выпустили два трека с него.

Песни «Music Makes Me High» и «Take Care in Your Dreaming» вышли вместе с завораживающими психоделическими визуалайзерами, а второй трек записан совместно с Дэнзелом Карри, Трики и Sampa the Great. Самый первый (и заглавный) сингл с альбома — «We Will Always Love You», записанный совместно с Blood Orange — вышел в феврале.

Группа The Avalanches была основана в Мельбурне в 1997 году. С тех пор музыканты выпустили всего два альбома. Первый — «Since I Left You» — вышел в далеком 2000 году, второй и последний на данный момент — «Wildflower» — в 2016-м.

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