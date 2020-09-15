Новая серия «Ну, погоди!» выйдет в декабре. Волка озвучит Гарик Харламов

В декабре появится новая серия перезапуска культового советского мультсериала «Ну, погоди!». Волка в ней озвучит шоумен Гарик Харламов.

«Нам стало очевидно, что Волку в перезапуске «Ну, погоди!» необходим яркий, харизматичный тембр, кроме того, актер должен обладать стопроцентной узнаваемостью как у детской, так и у взрослой аудитории, а также исключительным комедийным даром», — прокомментировала выбор актера на роль генпродюсер «Союзмульфильма» Юлия Осетинская.

Она уточнила, что окончательный образ персонажа выбирали из 50 вариантов, а при его создании требовались «узнаваемость и хулиганское обаяние» Волка из оригинального мультфильма.

В «Союзмультфильме» пока планируют выпустить 52 новых серии. Перезапуск не станет продолжением мультфильма, а расскажет привычную историю в современных реалиях. Актуальное прочтение, однако, не отменяет сохранение традиционного бездиалогового формата — погоня Волка за Зайцем все так же будет проходить практически без реплик.

В июне «Союзмультфильм» представил новых персонажей: барсука Тима, ежика Шу и косулю Улю. Барсук — спортсмен, ежик — исследователь и изобретатель, а косуля — активная, эмоциональная и позитивная девушка.

Также представители студии заявляли, что в новых сериях Волк бросит курить. По мнению создателей, пагубная привычка оригинального Волка больше не соответствует духу времени и выражать его характер необходимо через иные символы.