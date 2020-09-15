NYT: Навальный собирается вернуться в Россию после выздоровления и «продолжить свою миссию»

Российский оппозиционер Алексей Навальный собирается вернуться в Россию сразу же после своего выздоровления. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

«Он не планирует эмигрировать в Германию. Он хочет вернуться домой, в Россию, и продолжить свою миссию», — заявил собеседник NYT, высокопоставленный представитель немецких силовых структур, чье имя не раскрывается.

Он добавил, что Навальный полностью осознает, где он находится, что с ним произошло и в каком он состоянии. По словам источника, у Навального нет заинтересованности в том, чтобы Германия расследовала покушение на него вместе с Россией.

«Навальный по-прежнему находится под усиленной охраной немецкой полиции в больнице. В своем разговоре с немецким прокурором он отказался сотрудничать в свете российского предложения к Германии о совместном расследовании его дела», — говорится в материале издания (цитата по «Интерфаксу»).

14 сентября Навального отключили от аппарата ИВЛ, он уже может вставать с больничной койки.

20 августа Алексею Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили, политика доставили в реанимацию омской больницы. Оппозиционер впал в кому, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Затем Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите», где он находится до сих пор. 7 сентября политика вывели из комы, он начал реагировать на слова окружающих.

Специальная лаборатория бундесвера нашла у оппозиционера следы отравления ядом из группы «Новичок». В Берлине потребовали от Москвы объяснить обстоятельства отравления Навального. Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что политика отравили специально, чтобы заставить его замолчать. В Кремле неоднократно заявляли, что информация об отравлении оппозиционера не подкреплена фактами. Генпрокуратура России не нашла оснований для возбуждения уголовного дела.