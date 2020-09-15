Louis Vuitton выпустил защитную маску стоимостью 960 долларов. Ее раскритиковали за бесполезность

Модель под названием LV Shield выполнена в форме козырька. Прозрачный пластиковый щит крепится на голове при помощи эластичного ремешка с монограммой бренда. Под воздействием солнечного света экран меняет цвет с прозрачного на темный. Кроме того, при желании аксессуар можно носить как кепку.

Маска поступит в продажу в бутиках Louis Vuitton 30 октября. Однако в сети анонс товара вызвал волну негативных отзывов. Пользователи Twitter обвинили модный дом в том, что он наживается на всеобщей проблеме, а также продает изделие, которое на самом деле не способно защитить от коронавируса.

Как отмечает Daily Mail, в центрах по контролю и профилактике заболеваний не рекомендуют заменять обычные медицинские маски защитными экранами наподобие тех, которые выпускает в продажу Louis Vuitton. По мнению медиков, они не могут предотвратить распространение вируса.

Недавно ученые из Университета Дьюка в США сравнили 14 популярных масок и выяснили, насколько они эффективны. Узнать о результатах их исследования можно здесь.