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Датские архитекторы спроектировали школу в Иркутске. Она состоит из 27 зданий

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:23

Датское архитектурное бюро Cebra спроектировало образовательный комплекс «Точка будущего» в Иркутске, пишет TJ. Школу построили специально для совместного обучения детей из обычных и приемных семей.

В образовательный комплекс входит 27 зданий, в том числе — детский сад, младшая и старшая школа, спорткомплекс, бассейн, хозяйственные корпуса и дома для приемных семей. Проект инициировал фонд «Новый дом». Шесть миллиардов рублей на строительство внесли частные инвесторы, сообщает издание.

«Одна из задач нашего проекта — обеспечить детям комфортную среду и равные возможности. Сделать так, чтобы в обществе, и особенно в школе, где происходит становление личности, исчезло разделение детей на обычных и приемных. Чтобы школьники увидели в сверстниках с такой судьбой друзей и товарищей, а не «аутсайдеров» с чужими и далекими для них проблемами», — рассказывает гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.

В новой школе будут работать не только учителя, но и психологи и тьюторы, которые помогут ученикам выбрать индивидуальную программу обучения. В «Точке будущего» можно изучать гончарное мастерство, музыку, растениеводство, робототехнику и другие дисциплины. Классы школы трансформируются для групповых и индивидуальных занятий, для этого в них установили модульные парты. Кроме того, в школе много окон в пол и прозрачных перегородок — это снижает вероятность буллинга среди учеников, считают проектировщики.

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