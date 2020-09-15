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В Москве завершилась «Российская креативная неделя»

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:30

В Москве завершилась первая «Российская креативная неделя», центральной площадкой которой стал Парк Горького. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы мероприятия.

На фестивале креативных индустрий выступили более 700 спикеров, среди которых были режиссеры Федор Бондарчук и Тимур Бекмамбетов, журналисты Владимир Познер и Ксения Собчак, музыкант Сергей Шнуров, телеведущая Тина Канделаки, директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова и олимпийский чемпион Алексей Немов.

В культурной программе «Российской креативной недели» прошли концерты хора и оркестра musicAeterna под управлением дирижера Теодора Курентзиса, композитора и пианиста Кирилла Рихтера.

«Нас поприветствовали главный куратор Design Miami Арик Чен, президент Венецианской биеннале Роберто Чикутто, а первым международным партнером «Российской креативной недели» стала неделя дизайна в Милане (INTERNI Designer’s Week Milano). Как не раз звучало в Парке Горького в эти дни, новый ресурс 21 века — это не нефть, а креативная экономика. Уверена, что мы открыли дорогу новым значительным возможностям», — подвела итоги мероприятия креативный директор «Российской креативной недели» Елена Маринина.

В рамках «Российской креативной недели» десятки мероприятий также прошли в регионах, в частности, в Югре, в Пермском крае, Тульской и Нижегородской областях.

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