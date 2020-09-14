Белорусские протестующие шлют дикпики силовикам

В Беларуси протестующие массово шлют милиционерам фотографии своих гениталий. Об этом «Комсомольской правде» рассказал начальник управления МВД по Минской области Владислав Олейников.

По его словам, такие снимки начали присылать после появления в интернете личных данных белорусских силовиков. Вместе с дикпиками отправители обычно пишут, что сделают с милиционерами при помощи половых органов. «Считают, что так оказывают психологическое воздействие», — сказал Олейников.

Тех, кто совершает подобные действия, выявляют и задерживают. «Только в Минской области с 9 августа по 10 сентября зафиксировано 44 случая разглашения персональных данных, 15 угроз, 9 оскорблений и 3 клеветы в отношении сотрудников и их близких», — отметил он.

По фактам угроз и оскорблений возбуждено 7 уголовных дел. Некоторым из задержанных, по словам Олейникова, грозит до 6 лет лишения свободы.

С 9 августа в Беларуси продолжаются протесты против итогов президентских выборов. В первые дни демонстрантов жестоко разгоняли ОМОН и военные, в результате на улицы стали выходить не только люди, несогласные с официальными результатами голосования, но и недовольные жестокостью силовиков.