Кандидаты «Умного голосования» получили большинство мест в Тамбовской думе

16 из 18 мест в Тамбовском законодательном собрании получили кандидаты, поддержанные «Умным голосованием». Об этом говорится в твиттере команды Алексея Навального.

Доля единоросов также значительно сократилось в Совете депутатов Новосибирска. Теперь им принадлежат только 23 из 50 мест. В заксобрании Новосибирской области депутаты от «Единой России» потеряли 10 мест, но все равно смогли сохранить большинство.