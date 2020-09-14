Кандидаты «Умного голосования» получили большинство мест в Тамбовской думе

16 из 18 мест в Тамбовском законодательном собрании получили кандидаты, поддержанные «Умным голосованием». Об этом говорится в твиттере команды Алексея Навального.
Доля единоросов также значительно сократилось в Совете депутатов Новосибирска. Теперь им принадлежат только 23 из 50 мест. В заксобрании Новосибирской области депутаты от «Единой России» потеряли 10 мест, но все равно смогли сохранить большинство.
13 сентября России завершился единый день голосования. Места губернаторов заняли действующие главы регионов или врио, в заксобраниях больше всего мандатов у единоросов. Но есть и локальные победы оппозиции, подробнее об этом можно прочитать здесь.