В России запретили текст песни Фейса «Суицид»

Роспотребнадзор запретил текст песни рэпера Фейса «Суицид». Два сайта с текстом трека попали в список запрещенных ресурсов. Внимание на это обратила «Роскомсвобода».

Решение о блокировке страниц Роспотребнадзор принял 18 августа. Они касаются сайтов pesnigoo.ru и bisyor.cc. Вероятно, ведомство усмотрело в композиции пропаганду суицида, что и стало причиной блокировки.

Песня «Суицид» вошла в самый первый мини-альбом Фейса «Проклятая печать». Его рэпер записал незадолго после окончания школы в 2015 году.

В мае 2018-го Роспотребнадзор, в обязанности которого входит пресечение пропаганды самоубийств, запретил трек ЛСП «Номера». Ведомство нашло в нем описание способа совершения суицида.