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Результаты региональных выборов, встреча Путина и Лукашенко и другие новости дня 20:59 Дайджест
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«При нашей жизни этого не случится»: конкурс по реиспользованию Мавзолея Ленина отменили 18:25
Самый большой шельфовый ледник Гренландии потерял огромный кусок льда 17:50
Solen Feyissa/Unsplash Американский сегмент TikTok не станут продавать Microsoft. Партнером в США станет Oracle
Американский сегмент TikTok не станут продавать Microsoft. Партнером в США станет Oracle Обновлено в 17:49
Россия выделит Беларуси кредит в 1,5 млрд долларов 17:20
В России создали телеграм-бот для пострадавших во время рейдов на ночные клубы 17:19
Израиль вновь введет полный локдаун из‑за коронавируса. Он продлится три недели 17:15
Большинству российских школьников не понравилось дистанционное обучение 17:03
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В Москино покажут шесть ярких премьер и тайных фаворитов главных кинофестивалей Европы 16:32
Алексея Навального отключили от аппарата ИВЛ. Он может вставать с больничной койки 16:11
ЦИК провела «масштабное расследование» голосования на пеньках. И обнаружила три реальных пня 15:04
«Вконтакте» запустила сервис «Репортажи» для текстовых трансляций 14:59
Джозеф Гордон-Левитт, Саша Барон Коэн и Эдди Редмэйн в трейлере «Дела чикагской семерки» 14:30
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Garage Screen покажет фильмы из программы «Кинотавра» 14:22
«О чем бы вы ни договорились, это не будет иметь силы»: Тихановская обратилась к Путину и Лукашенко 13:35
Лидер группы Therr Maitz со сцены фестиваля «Скрепа» поддержал ЛГБТ-сообщество 12:45
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Дайджест

Результаты региональных выборов, встреча Путина и Лукашенко и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 20:59

В России завершился единый день голосования. Места губернаторов заняли действующие главы регионов или врио, в заксобраниях больше всего мандатов у единоросов. Но есть и исключения — в региональные думы Томска и Новосибирска прошли люди из штабов Навального.

Состояние Алексея Навального продолжает улучшаться. В берлинской клинике «Шарите» заявили, что политика успешно отключили от ИВЛ, он может на короткое время вставать с больничной койки.

Наличие яда из группы «Новичок» в организме Навального подтвердили лаборатории из Франции и Швеции. В правительстве Германии вновь призвали Россию объяснить произошедшее.

Президенты России и Беларуси встретились в Сочи. Лукашенко назвал Россию «старшим братом», с которым нужно сотрудничать, Путин пообещал выделить Беларуси кредит в 1,5 млрд долларов.

К белорусскому и российскому лидеру обратилась Светлана Тихановская. «О чем бы вы ни договорились во время встречи в Сочи, это не будет иметь законной силы. Все договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены новой властью», — заявила она.

В России выявили 5509 новых случаев коронавируса. А в мире, по оценкам ВОЗ, прирост заражений стал максимальным за всю пандемию — 307,9 тыс. в сутки.

Из‑за рекордного роста заражений в Израиле вновь введут полный локдаун. Закроют школы, ТЦ и рестораны, жителям запретят отходить от дома далее, чем на 500 метров.

Лидер группы Therr Maitz поддержал ЛГБТ-сообщество со сцены фестиваля традиционных ценностей «Скрепа» в Екатеринбурге. Организаторы мероприятия обвинили музыканта в непорядочности.

Американский сегмент TikTok не станут продавать Microsoft. Партнером американского бизнеса соцсети станет Oracle — теперь это нужно согласовать с администрацией Трампа.

Союз архитекторов России отменил конкурс по реиспользованию Мавзолея Владимира Ленина. По словам президента союза, «при нашей жизни» тело вождя пролетариата из мавзолея не вынесут, поэтому возобновить конкурс он готов только «в следующей жизни».

От самого большого шельфового ледника Гренландии откололся кусок в 110 квадратных километров. С 1980 года температура в этом регионе поднялась на 3 градуса Цельсия.

Суд отказал в выдаче прокатного удостоверения четырем частям «Дау» Ильи Хржановского. Представители кинопроекта намерены оспорить решение суда.

Fontaines D.C. выпустили самоизоляционные каверы на песни «Sunny» и «I Don’t Belong». Впервые треки появились на втором студийном альбоме группы «A Hero’s Death».

Netflix выпустил трейлер фильма Аарона Соркина «Дело чикагской семерки». В ролях — Джозеф Гордон-Левитт, Саша Барон Коэн и Эдди Редмейн, премьера — 16 октября.

с 21 по 24 сентября в летнем кинотеатре Garage Screen покажут картины-участники «Кинотавра» этого года. После каждого сеанса зрители смогут обсудить фильм с его авторами.

А в кинотеатрах Москино с 23 по 27 сентября пройдет второй ежегодный фестиваль «Панорама». Его гостей ждут шесть ярких премьер и тайных фаворитов главных кинофестивалей Европы.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

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