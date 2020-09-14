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«Аэрофлот» ввел новые правила перевозки животных

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:58

Авиакомпания «Аэрофлот» с 15 сентября изменит правила перевозки животных. Об этом сообщается на ее официальном сайте.

Теперь пассажиры смогут взять с собой только один контейнер с одним питомцем. Исключение сделают только для котят и щенков: их можно посадить в одну клетку.

Взять с собой в салон животных разрешат, только если общая масса «переноски» с питомцами не превышает восемь килограммов. Допустимые габариты клетки — 44×30×26 см.

Если размер клетки или ее вес не соответствуют правилам провоза на борту, питомцу придется ехать в багажном отделении. В этом случае на контейнер с животным наклеят бирку с контактами владельца.

Ранее пассажиры «Аэрофлота» неоднократно жаловались на плохое обращение с животными при перелетах. В июне москвичка Кристина Иличева рассказала, как ее мать, прилетев из Шереметьево в Симферополь, получила собаку всю грязную и в крови. У питомца была повреждена морда, особенно пасть, десна и зубы. Хозяйка написала претензию в «Аэрофлот», но там травмы списали на стресс, которое животное испытало в полете, и отказались взять на себя ответственность.

Еще один случай травмы собаки произошел на рейсе «Аэрофлота» Петропавловск-Камчатский — Москва: 17 июня там пострадала такса по имени Мила. По приезде в Шереметьево ее хозяйка получила клетку с выломанной дверцей, а у собаки был разбит глаз. А в июле «Аэрофлот» отказался вывозить собак из аэропорта Шанхая. Животных отправили хозяевам только через неделю.

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