Суд отказал в выдаче прокатного удостоверения четырем частям «Дау»

Арбитражный суд Москвы отклонил иск кинокомпании «Феномен Филмз», которая просила Минкульт выдать прокатные удостоверения четырем частям кинопроекта «Дау» Ильи Хржановского. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на представительницу проекта Дарью Волину.

Пока суд озвучил только результативную часть, полное решение суда с аргументацией озвучат позже. «Феномен Филмз» намерена обжаловать судебное решение.

В ноябре прошлого года Минкульт отказался выдать прокатное удостоверение четырем эпизодам проекта: «Дау. Новый человек», «Дау. Нора, Сын», «Дау. Саша, Валера» и «Дау. Наташа» — самой известной части «Дау», которая была представлена в основной программе Берлинского кинофестиваля.

В прокате было отказано, поскольку Минкульт усмотрел в картинах пропаганду порнографии. В «Феномен Филмз» назвали эти обвинения необоснованными и обратились в суд.

Всего в проекте «Дау» 13 частей, но для показа в России было отобрано 10. Шесть эпизодов получили прокатное удостоверение от Министерства культуры в том же ноябре 2019-го.

«Дау» — это многолетний проект Ильи Хржановского, впервые показанный в начале прошлого года в Париже. Он рассказывает о физике, прародителе ядерной бомбы, лауреате Нобелевской премии Льве Ландау, которого сыграл Теодор Курентзис. О картине по просьбе «Афише Daily» писал кинокритик Егор Беликов.