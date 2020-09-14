Исследование: чем живут и чего избегают представители поколения Z

«Яндекс» и Aquarelle Research выпустили совместное исследование о предпочтениях поколения Z. Оно вышло в рамках серии «Я.Про людей», где помимо зетеров исследовались также миллениалы и представители поколения Х.

Исследование показало, что более половины зетеров (54%) считают необходимым высшее образование — однако для них (порядка 67,8% респондентов) в приоритете не получаемые знания, а связи и знакомства в вузе. При этом работают или подрабатывают 37% зумеров из миллионников и 26% из других городов. Предпочитают они неруководящие должности.

Среди представителей поколения Z популярны «неофициальные» отношения: 18% опрошенных не живут со своим партнером, а 12% — не женаты, но сожительствуют. В качестве места и обстоятельств знакомства зетеры чаще всего указывают учебные заведения и соцсети (по 25%), а также знакомства через друзей или родственников. Вопреки расхожему мнению, приложения для знакомств среди поколения Z не так уж и популярны — всего 4,4% использовали их для создания пары.

Значительное большинство зетеров — 94% — не имеют детей. Однако убежденных чайлдфри среди них всего 12,6%.

Большинство зумеров можно отнести к условному уровню «средний и ниже». Их средний месячный доход — 27,5 тыс. рублей. Это минимум среди трех рассматриваемых поколений — X, Y и Z. Большая часть зетеров — 59,3% опрошенных — не имеет сбережений, к тому же с недоверием относится к кредитам: о своем нежелании брать кредит заявили 62% респондентов. Однако выплачивают кредит на данный момент 12,2% зумеров. 60% предпочитают экономить.

Исследование показывает, что зетеры не любят экономить, а материальная сторона жизни для них — одна из ключевых. На их потребительское поведение влияют комментарии в интернете, а по натуре они — инфлюенсеры и потребители, но не покупатели.

56% зетеров регулярно пользуются платными услугами, а вот отказались от этого 4% респондентов. Подписками — чаще всего музыкой — пользуются 36% зумеров.