перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«При нашей жизни это не случится»: конкурс по реиспользованию Мавзолея Ленина отменили 18:25
Самый большой шельфовый ледник Гренландии потерял огромный кусок льда 17:50
Американский сегмент TikTok не станут продавать Microsoft. Партнером в США станет Oracle Обновлено в 17:49
Россия выделит Беларуси кредит в 1,5 млрд долларов 17:20
В России создали телеграм-бот для пострадавших во время рейдов на ночные клубы 17:19
Израиль вновь введет полный локдаун из‑за коронавируса. Он продлится три недели 17:15
Большинству российских школьников не понравилось дистанционное обучение 17:03
Кадр из фильма «VHYes» В Москино покажут шесть ярких премьер и тайных фаворитов главных кинофестивалей Европы
В Москино покажут шесть ярких премьер и тайных фаворитов главных кинофестивалей Европы 16:32
Алексея Навального отключили от аппарата ИВЛ. Он может вставать с больничной койки 16:11
ЦИК провела «масштабное расследование» голосования на пеньках. И обнаружила три реальных пня 15:04
«Вконтакте» запустила сервис «Репортажи» для текстовых трансляций 14:59
Джозеф Гордон-Левитт, Саша Барон Коэн и Эдди Редмэйн в трейлере «Дела чикагской семерки» 14:30
Школа-студия «Шар» Garage Screen покажет фильмы из программы «Кинотавра»
Garage Screen покажет фильмы из программы «Кинотавра» 14:22
«О чем бы вы ни договорились, это не будет иметь силы»: Тихановская обратилась к Путину и Лукашенко 13:35
Лидер группы Therr Maitz со сцены фестиваля «Скрепа» поддержал ЛГБТ-сообщество 12:45
С крыши Александро-Невской лавры уже 10 часов отказывается слезать мужчина с ножом 12:37
В России выявили 5509 новых случаев коронавируса 11:55
Лаборатории из Франции и Швеции подтвердили отравление Навального ядом типа «Новичок» 11:37
Marat Mazitov/Unsplash Тонировка, парковка и езда на самокате: какие правила вводят поправки Минтранса в ПДД
Тонировка, парковка и езда на самокате: какие правила вводят поправки Минтранса в ПДД 11:13
Fontaines D.C. выпустили карантинные версии двух своих песен 10:57
Отключить рекламу

«При нашей жизни это не случится»: конкурс по реиспользованию Мавзолея Ленина отменили

Семён Гудошников
Сегодня в 18:25

Союз Архитекторов России отменил конкурс по реиспользованию Мавзолея Владимира Ленина на Красной площади. Об этом президент союза Николай Шумаков рассказал агентству городских новостей «Москва».

Он отметил, что конкурс был призван сохранить Мавзолей только в том случае, если тело вынесут. А это, по его словам, «при нашей жизни» «не случится». «В следующей жизни мы объявим этот конкурс. В ближайшие года точно его не повторим», — сказал Шумаков.

Глава Союза архитекторов добавил, что после объявления конкурса организаторы получили очень много негатива. «Так все переврано, как будто мы хотим снести Мавзолей, вынести тело Ленина. Мне надоело оправдываться», — пояснил он.

Российский Союз архитекторов объявил конкурс на лучшую концепцию по реиспользованию Мавзолея 12 сентября. Организаторы предлагали преобразовать мавзолей в филиал Музея архитектуры имени Алексея Щусева, посвященный истории проектирования и строительства всех трех версий мавзолея. Участников конкурса просили создать эскиз проекта, в том числе продумать маршрут, который соединит мавзолей-музей на Красной площади со зданием основного музея на улице Воздвиженка.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Довод
Темпоральный и, как всегда, мозговыносящий триллер Кристофера Нолана
хип-хоп
Gruppa Skryptonite
Главный герой модного казахского рэпа
приключение
Мулан
Еще один игровой ремейк известнейшего мультфильма Disney
танцевальный
What Women Want
Исследование эстетики чувственности в мультиформатном кабаре-шоу
моноспектакль
Контрабас
Хабенский солирует в монодраме Зюскинда
боевик
Новые мутанты
Супергеройский хоррор со звездами «Сплита» и «Игры престолов»

Другие материалы по темам

Теги
АГН "Москва"
Люди
Николай Шумаков
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить