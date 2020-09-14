«При нашей жизни это не случится»: конкурс по реиспользованию Мавзолея Ленина отменили

Союз Архитекторов России отменил конкурс по реиспользованию Мавзолея Владимира Ленина на Красной площади. Об этом президент союза Николай Шумаков рассказал агентству городских новостей «Москва».

Он отметил, что конкурс был призван сохранить Мавзолей только в том случае, если тело вынесут. А это, по его словам, «при нашей жизни» «не случится». «В следующей жизни мы объявим этот конкурс. В ближайшие года точно его не повторим», — сказал Шумаков.

Глава Союза архитекторов добавил, что после объявления конкурса организаторы получили очень много негатива. «Так все переврано, как будто мы хотим снести Мавзолей, вынести тело Ленина. Мне надоело оправдываться», — пояснил он.

Российский Союз архитекторов объявил конкурс на лучшую концепцию по реиспользованию Мавзолея 12 сентября. Организаторы предлагали преобразовать мавзолей в филиал Музея архитектуры имени Алексея Щусева, посвященный истории проектирования и строительства всех трех версий мавзолея. Участников конкурса просили создать эскиз проекта, в том числе продумать маршрут, который соединит мавзолей-музей на Красной площади со зданием основного музея на улице Воздвиженка.