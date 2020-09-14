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Самый большой шельфовый ледник Гренландии потерял огромный кусок льда

Илья Голубев
Сегодня в 17:50

В Гренландии от самого крупного шельфового ледника 79N откололся огромный кусок площадью 110 квадратных километров, пишет Би-би-си.

«Температура воздуха в этом регионе поднялась на 3 градуса Цельсия с 1980 года. А в 2019 и 2020 годах были зафиксированы рекордно высокие температуры», — объяснила причины этого явления сотрудница немецкого Университета Эрлангена — Нюрнберга Дженни Туртон.

Размеры самого ледника — примерно 80 километров в длину и 20 километров в ширину, откололась его часть, направленная на север. Из‑за повышения температуры воздуха и температуры морской воды ледник ослабевает и разрушается буквально со всех сторон, в том числе и снизу. Исследователи считают, что он продержится еще 10–20 лет, но эти прогнозы могут быть даже слишком оптимистичными.

Всего год назад впервые в истории по-настоящему крупный ледник перестал быть ледником — в Исландии официально исчез Окйекудль, в этом году последний целый ледник в Канаде потерял почти половину своего объема всего за два дня, а недавно стало известно, что самый известный ледник Италии может растаять через 15 лет. Также в прошлом апреле швейцарские ученые сообщили, что половина ледников в Альпах растает уже к 2050 году, а 90% может исчезнуть к концу века, если человечество ничего не сделает с вредными выбросами в атмосферу.

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