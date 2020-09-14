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В России создали телеграм-бот для пострадавших во время рейдов на ночные клубы

Семён Гудошников
Сегодня в 17:19

Сотрудники Фонда имени Андрея Рылькова (ФАР) вместе с активистами программы «Новая наркополитика» запустили проект помощи людям, пострадавшим во время полицейских рейдов на ночные клубы. Об этом пишут «Такие дела» со ссылкой на одного из организаторов проекта правозащитника Арсения Левинсона.

Обратиться с жалобой на действия силовиков можно через телеграм-бот @ravenotraidbot. В нем нужно указать, на каком рейве вы находились, были ли задержаны или заперты в клубе, заставили ли вас сдавать тест на наркотики. После этого юристы проекта помогут составить и подать жалобу в прокуратуру, управление МВД, а затем и в суд.

По словам Левинсона, через бот к ним приходят десятки обращений. По его предположению, только за последние дни около тысячи человек в России подверглись необоснованным задержаниям, медосвидетельствованиям и унижениям на рейвах со стороны силовиков.

«Абсолютно недопустимо, чтобы полиция позволяла себе запирать тысячу человек в клубе и несколько часов держать там, заставлять их приседать, сдавать мочу. Есть намерение довести такие дела до ЕСПЧ, чтобы подобные действия российских силовиков признали незаконными на международном уровне», — заявил Левинсон.

Он отметил, что на рейвах не изымают большие партии наркотиков и не выявляют факты их распространения. «Такие тяжкие преступления выявляются другими способами, а не вот этими вот маски-шоу. Эти рейды — это все равно что в супермаркете проводить спецоперацию с СОБРом, чтобы выявить кражу шоколадки. А приводят эти операции к нарушению прав тысяч человек», — отметил правозащитник.

В ночь на 13 сентября в московский клуб «Мутабор» приехали бойцы СОБРа в масках. Они оцепили клуб и выпускали гостей только после тестов мочи. Внутрь люди не могли попасть, даже чтобы забрать куртку в гардеробе. Владельцы арт-центра сказали, что у силовиков была ориентировка на кого‑то — этого человека задержали.

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