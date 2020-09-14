Большинству российских школьников не понравилось дистанционное обучение

У большинства школьников (83,8%) начались психологические проблемы из‑за дистанционного обучения, сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования Национального медицинского центра здоровья детей при Минздраве.

При этом у 42,2% наблюдаются депрессивные состояния, а у 41,6% — астенические расстройства. Только 13,4% опрошенных школьников без проблем перенесли переход на дистанционное обучение в самоизоляции.

В итоге 36,7% подростков негативно оценили режим самоизоляции, еще 21,2% посчитали его невыносимым, а 16,8% он понравился. 68,3% школьников стали меньше гулять, а примерно половина респондентов стали больше времени тратить на домашние задания, соцсети и видеоигры.

Исследователи опросили примерно 30 тыс. школьников из 79 регионов России. В итоге они пришли к выводу, что современные технологии не позволяют обучать детей дистанционно безопасно для их здоровья.