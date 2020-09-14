В Москино покажут шесть ярких премьер и тайных фаворитов главных кинофестивалей Европы

В кинотеатрах Москино с 23 по 27 сентября пройдет второй ежегодный фестиваль «Панорама», разработанный специально для артхаусных кинотеатров сети. Лейтмотивом этого года станет медиакритика — фильмы-участники рассуждают о современных визуальных практиках, разбирают себя на части и подвергают сомнению основы кинематографа.

К примеру, формалистский триллер «Просмотровая будка» режиссера Раханана Александровича возник из просмотра роликов на ютьюбе, а картина «VHYes» Джека Генри Роббинса является своеобразным оммажем эпохе VHS-кассет.

Есть в программе и лидеры ведущих мировых смотров. Тому пример мелодрама Хона Сан Су «Женщина, которая убежала», завоевавшая приз за лучшую режиссуру на Берлинале, и картина «Мой мексиканский брецель» Нурии Хименес, которую показывали на международных фестивалях в Роттердаме, Сан-Себастьяне и Нью-Йорке.

Также в кинотеатрах Москино можно будет увидеть биографический фильм-эссе о звезде Голливуда «Создавая Монтгомери Клифта» и реактуализацию классических авангардных опытов в картинах «Городской пейзаж» и «Центральный регион».

«В современном мире каждый из нас — медиакритик и видеоэссеист поневоле. Зачастую, не отдавая себе в этом ясного отчета, каждый практикует микромонтаж изображений, комбинируя галереи скриншотов или просто останавливая фильм на паузу, перенаправляет потоки информации, собирает личные сюжеты из осколков уже существующих.

Такое положение вещей и фиксируют фильмы нашей программы. Но главное, что каждый из фильмов по отдельности — крайне изобретательное жанровое приключение. Каждый сеанс заново сочиняет правила игры в медиакритику», — заявил куратор фестиваля и начальник кинотеатра «Москино Салют» Максим Селезнев.

Второй выпуск «Панорамы» пройдет в кинотеатрах Москино «Звезда», «Салют» и «Факел». Посмотреть расписание сеансов и купить билеты можно здесь.