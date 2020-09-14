Алексея Навального отключили от аппарата ИВЛ. Он может вставать с больничной койки

Состояние российского оппозиционера Алексея Навального улучшается — он может на короткое время вставать с больничной койки, врачи полностью отключили его от аппарата ИВЛ. Об этом заявили в берлинской клинике «Шарите», где политик проходит лечение.

В медучреждении уточнили, что решение опубликовать подробности состояния Навального врачи приняли после консультаций с ним и его женой.

20 августа Алексею Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили, политика доставили в реанимацию омской больницы. Оппозиционер впал в кому, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Затем Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите», где он находится до сих пор. 7 сентября политика вывели из комы, он начал реагировать на слова окружающих.

Специальная лаборатория бундесвера нашла у оппозиционера следы отравления ядом из группы «Новичок». В Берлине потребовали от Москвы объяснить обстоятельства отравления Навального. Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что политика отравили специально, чтобы заставить его замолчать. В Кремле неоднократно заявляли, что информация об отравлении оппозиционера не подкреплена фактами. Генпрокуратура России не нашла оснований для возбуждения уголовного дела.