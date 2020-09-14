«Вконтакте» запустила сервис «Репортажи» для текстовых трансляций

Разработчики «Вконтакте» запустили функцию «Репортажи» для ведения и просмотра текстовых трансляций. Наблюдать за ними можно будет даже без регистрации в соцсети, сообщает пресс-служба «Вконтакте».

Благодаря новой функции, вести трансляцию с какого‑либо события можно будет внутри отдельной ленты, а не на странице пользователя или сообщества — так за ней удобнее наблюдать и не беспокоить подписчиков, которым она не интересна. При этом после окончания события доступ ко всем записям репортажа будет все еще открыт.

«Это только первая итерация — в дальнейшем мы добавим подробную статистику. Она покажет самые популярные новости эфира и поможет делать более качественные трансляции», — заявил руководитель проекта Даниил Попов.