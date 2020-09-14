Джозеф Гордон-Левитт, Саша Барон Коэн и Эдди Редмэйн в трейлере «Дела чикагской семерки»

Стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер фильма Аарона Соркина «Дело чикагской семерки». Посмотреть его можно на ютьюбе.

Фильм посвящен протестам во время съезда Демократической партии США в августе 1968 года. Тогда протесты вылились в жесткие стычки с полицией, а зачинщикам были предъявлены обвинения в организации бунта. Судебный процесс над ними стал важной вехой американской истории.

В фильме снялись Саша Барон Коэн, Эдди Редмэйн, Яхья Абдул-Матин II, Марк Райлэнс, Джозеф Гордон-Левитт, Фрэнк Ланджелла и другие. На Netflix фильм выйдет 16 октября.