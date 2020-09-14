С крыши Александро-Невской лавры уже 10 часов отказывается слезать мужчина с ножом

В Петербурге, на крыше Александро-Невской лавры, стоит человек с ножом. Уже больше 10 часов он не слезает оттуда, пишет Baza.

Мужчину на крыше заметили поздно вечером в воскресенье, он простоял там всю ночь. Как пишут СМИ, он сотрудник лавры, его зовут Сергей.

Мужчина угрожал, что спрыгнет с крыши, но затем передумал. У лавры собрались полицейские, врачи и спасатели, однако снять мужчину пока не удалось.