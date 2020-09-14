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С крыши Александро-Невской лавры уже 10 часов отказывается слезать мужчина с ножом

Федор Кузьмин
Сегодня в 12:37

В Петербурге, на крыше Александро-Невской лавры, стоит человек с ножом. Уже больше 10 часов он не слезает оттуда, пишет Baza.

Мужчину на крыше заметили поздно вечером в воскресенье, он простоял там всю ночь. Как пишут СМИ, он сотрудник лавры, его зовут Сергей.

Мужчина угрожал, что спрыгнет с крыши, но затем передумал. У лавры собрались полицейские, врачи и спасатели, однако снять мужчину пока не удалось.

Издание «Невские новости» сообщает, что мужчине 40 лет, он увлекается боксом. Причиной выхода на крышу лавры могла быть ссора с девушкой: по данным издания, сейчас правоохранительные органы занимаются ее поисками.

Мужчина не выдвигает никаких требований, но отказывается спускаться. Издание «Фонтанка» пишет, что мужчина — послушник монастыря. Когда его попросили спуститься, он ответил, что его хотят убить.

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