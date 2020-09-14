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В России выявили 5509 новых случаев коронавируса

Федор Кузьмин
Сегодня в 11:55

В России за последние сутки зарегистрировали 5509 случаев коронавируса в 83 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.

Больше всего новых случаев в Москве (696), Петербурге (199), Московской (163), Ростовской (160) и Нижегородской (147) областях, Ставропольском крае (136), Ульяновской (129), Свердловской (129) и Самарской (120) областях.

Распределение по регионам
Распределение по регионам
© стопкоронавирус.рф

Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 увеличилось в России до 1 068 320. За сутки умерли 57 человек, за весь период — 18 635. Выздоровели за сутки 2475 пациентов, за все время — 878700.

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что число заражений коронавирусом в мире только растет. 14 сентября стало известно о 307,9 тыс. новых выявленных случаях заражения коронавируса в мире. Это очередной антирекорд. причем предыдущий был поставлен всего неделю назад, 6 сентября (306,9 тыс.).

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 29 млн млн человек, 924 тыс. из них умерли, свыше 19,6 млн выздоровели. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (6,5 млн), на втором — Индия (4,8 млн), на третьем — Бразилия (4,3 млн).

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