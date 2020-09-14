Лидер группы Therr Maitz со сцены фестиваля «Скрепа» поддержал ЛГБТ-сообщество

Лидер группы Therr Maitz Антон Беляев со сцены фестиваля традиционных ценностей «Скрепа» в Екатеринбурге выступил в поддержку ЛГБТ-сообщества. Видео речи он опубликовал в инстаграме.

«Среди моих знакомых достаточно представителей ЛГБТ-прайда, и многие из них повлияли на мою жизнь: одни помогали мне в трудных ситуациях, другие повлияли на мое мировоззрение, и я им за это благодарен, не больше и не меньше, чем всем остальным людям, что я встречал. У каждого своя история и вы можете относится к меньшинствам как угодно, но чего точно не стоит делать, так это бить и унижать человека только за то, что он любит не то, что любите вы, и хочет жить и чувствовать по-другому. Иногда это сложно, но найдите в себе силы. Пускай это станет #традицией)», — написал Беляев в посте к видео.