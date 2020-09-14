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Тонировка, парковка и езда на самокате: какие правила вводят поправки Минтранса в ПДД

Федор Кузьмин
Сегодня в 11:13

В российском Минтрансе разработали поправки к правилам дорожного движения. Их готовили с 2019 года, несколько раз обсуждали и дорабатывали, а сейчас с документом проводят «регламентные процедуры», пишет «Коммерсант».

В документе говорится, что электрические самокаты, моноколеса, сегвеи, коньки, скейтборды и роликовые коньки теперь будут причисляться к средствам индивидуальной мобильности (СИМ). Дети до 7 лет смогут кататься на них по тротуарам и пешеходным дорожкам в сопровождении взрослых, подростки от 7 до 14 лет — там же, но одни. Пассажиры старше 14 лет смогут ехать по велодорожкам, краю проезжей части или обочине — однако для этого у их СИМ должны быть тормоза, фонарь и катафоты.

В зонах, где есть пешеходы, на СИМ нельзя разгоняться свыше 20 километров час. Кататься на них в пьяном виде тоже запрещено.

Поправки запретят остановку на островках безопасности — из‑за этого сегодня часто происходят наезды на стоящие машины. Внесены изменения касательно стоянок: знак «Остановка запрещена» не будет действовать после знака «Парковка». Правило, согласно, которому действие знака «Стоянка запрещена» прекращается в месте, где заканчивается желтая разметка, отменяется.

«Если стоит знак, то независимо от протяженности желтой линии под ним парковаться нельзя будет на всей улице до следующего перекрестка или конца населенного пункта», — пишет «Коммерсант».

Согласно поправкам, автобусам с ремнями безопасности и исключительно сидячими местами разрешат разгоняться до 90 километров в час — остальным нельзя превышать лимит скорости в 70 километров в час. Автобусы, перевозящие детей, должны будут использовать оранжевые маячки.

По новым поправкам, в машине можно будет использовать любую медицинскую аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки, а также изменятся правила для тонировки. Лимит для ветрового стекла составит 70%, а для остальных нормироваться не будет.

Поправки получили критику со стороны Общественной палаты: эксперты «Союза пешеходов» заявили, что ограничение в 20 километров час может быть опасным для пешеходов. В ГИБДД же заявили, что водители СИМ, использующих «мускульную силу человека», должны классифицироваться как пешеходы и подчиняться «пешеходным» правилам.

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