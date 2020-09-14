Американский сегмент TikTok не станут продавать Microsoft и Oracle

Китайская компания ByteDance не станет продавать американский сегмент TikTok корпорации Microsoft. Об этом пишет ТАСС.

«Мы уверены, что наше предложение устроило бы пользователей TikTok, при этом национальные интересы США в сфере безопасности оказались бы под защитой», — заявили в Microsoft по этому поводу.

По данным издания South China Morning Post, ByteDance вообще не планирует продавать алгоритм TikTok какой‑либо американской компании. Reuters со ссылкой на свои источники рассказало, что ByteDance выбрала в качестве покупателя компанию Oracle, однако Центральное телевидение Китая сообщило, что подобная сделка не состоится ни с одним из двух предприятий.

Уточняется, что ByteDance вообще не собирается передавать программный код приложения какой‑либо американской компании.

Ранее президент США Дональда Трамп подписал два указа: один из них запрещает американцам любые деловые отношения с ByteDance, второй подразумевает, что китайская компания должна отказаться от всех активов, поддерживающих функционирование сервиса в США, а также избавиться от всей информации, полученной с помощью TikTok.

ByteDance, в свою очередь, заявила, что подаст в суд на администрацию президента.

По информации США, TikTok собирает слишком много данных и передает их китайским властям. ByteDance отрицает это. В начале августа в СМИ появились сообщения, что американская компания Miscrosoft ведет переговоры о покупке приложения. Предполагалось, что если до 15 сентября сделка состоится, то сервис коротких видео не заблокируют.