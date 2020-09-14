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СМИ: Иран готовил покушение на американского посла в ЮАР

Федор Кузьмин
Сегодня в 9:47

Иранские власти могли подготовить покушение на жизнь американского посла в ЮАР Ланы Маркс. Предполагаемая мотивировка — месть за убийство США иранского генерала Касема Сулеймани, сообщает издание Politico со ссылкой на американских чиновников, знакомых с донесениями разведки по этому поводу.

Сообщение об угрозе убийства дипломата появилось еще весной, но в последнии недели оно стало гораздо более реальным. По словам представителей американского правительства, в заговоре против Ланы Маркс замешано иранское посольство в Претории. Посла США предупредили о возможной опасности.

Почему именно Маркс, заступившая на должность посла в октябре 2019 года, выбрана в качестве цели, неизвестно. Как утверждает издание, причиной могла стать ее давняя дружба с президентом США Дональдом Трампом: он и Маркс знакомы более 20 лет. Иран же считает Трампа главным виновником смерти Сулеймани, который был убит в ходе атаки американского беспилотника.

Как рассказали американские чиновники, иранские власти на протяжении десятилетий имеют в ЮАР «плацдарм», а также управляют в стране подпольными сетями. Как докладывает разведка США, выбор мог пасть на Маркс, а не на дипломатов в других странах, потому что в ЮАР у США не такие прочные связи с местными властями.

Иранский генерал Касем Сулеймани погиб 3 января 2020 в Багдаде. Он был убит в ходе спецоперации, проведенной по указанию Дональда Трампа.

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