Как прошел единый день голосования в России. Кратко

В России завершился единый день голосования, выборы проходили три дня. Главным днем был последний, 13 сентября; голоса, поданные 11 и 12 сентября, засчитывали как досрочное голосование.

13 сентября в 83 регионах России прошли около 9 тыс. выборов разных уровней. В 20 субъектах выбирали губернаторов, в 11 — депутатов законодательных органов, а в 22 городах — органы местного самоуправления.

В 18 регионах губернаторы избирались через прямые выборы, а еще в двух — через голосование в местных парламентах.

На выборах губернаторов победу во всех регионах одержали действующие главы регионов и временно исполняющие их обязанности. Ни в одном из субъектов РФ не будет второго тура голосования.

Наименее активную поддержку получили главы Иркутской (60%) и Смоленской (64%) областей. Ближайший конкурент губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, коммунист Михаил Щапов, получил около 26%.

В Тамбове и Калуге руководителей регионов поддержали более 90% избирателей, согласно результатам ЦИК.

На выборах депутатов заксобраний и региональных парламентов обычно побеждали единороссы. Однако в томскую городскую думу прошли глава местного штаба Навального Ксения Фадеева и сотрудник штаба Андрей Фадеев, обошедший героя томского расследования Навального, депутата-единоросса Сергея Панасюка.