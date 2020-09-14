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Как прошел единый день голосования в России. Кратко

Федор Кузьмин
Сегодня в 9:00

В России завершился единый день голосования, выборы проходили три дня. Главным днем был последний, 13 сентября; голоса, поданные 11 и 12 сентября, засчитывали как досрочное голосование.

13 сентября в 83 регионах России прошли около 9 тыс. выборов разных уровней. В 20 субъектах выбирали губернаторов, в 11 — депутатов законодательных органов, а в 22 городах — органы местного самоуправления.

В 18 регионах губернаторы избирались через прямые выборы, а еще в двух — через голосование в местных парламентах.

На выборах губернаторов победу во всех регионах одержали действующие главы регионов и временно исполняющие их обязанности. Ни в одном из субъектов РФ не будет второго тура голосования.

Наименее активную поддержку получили главы Иркутской (60%) и Смоленской (64%) областей. Ближайший конкурент губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, коммунист Михаил Щапов, получил около 26%.

В Тамбове и Калуге руководителей регионов поддержали более 90% избирателей, согласно результатам ЦИК.

На выборах депутатов заксобраний и региональных парламентов обычно побеждали единороссы. Однако в томскую городскую думу прошли глава местного штаба Навального Ксения Фадеева и сотрудник штаба Андрей Фадеев, обошедший героя томского расследования Навального, депутата-единоросса Сергея Панасюка.

Другой член штаба Навального — Сергей Бойко — одержал победу на выборах в городской совет Новосибирска. Кандидат от коалиции «Новосибирск 2020» и координатор штаба набрал 214 голосов.

По данным сервиса «Карта нарушений», на выборах зафиксировали около 1690 сообщений о возможных нарушениях во время проведения голосования. Однако глава ЦИК назвала статистику, которую публикует общественная организация «Голос», «хламом».

«Мы считаем уже сейчас несерьезным реагировать на то, что там публикуется. Нет никакой карты нарушений. Ее в принципе нет. Так же, как нет юридической организации», — заявила она.

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