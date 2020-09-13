Полицейские разогнали бесплатный маркет книжного «Ходасевич» и ярмарку в поддержку Беларуси

Вечером 12 сентября силовики пришли во двор московского книжного магазина «Ходасевич». В это время там проходили два мероприятия: фримаркет по раздаче бесплатных книг, организованный «Ходасевичем», и ярмарка одежды Market For Care, активисты которой собирали средства в поддержку пострадавшим от полицейского насилия в Беларуси.

Как пишет «ОВД-инфо», организаторов Market For Care — Мари Асмус-Ханнуф, Александра Софеева и Кирилл Гуляева — задержали. Их отвезли в ОВД «Басманный» и после «профилактической беседы» отпустили.

В результате пришлось закрыть оба мероприятия. «Ходасевич» написал в фейсбуке, что силовики вызвали дворников и «приказали им все отвести на макулатуру».

По данным паблика «Покровка и окрестности», полицейские приехали по просьбе винного бара «Сова и медведь», находящегося в том же дворе. «Они написали нам длинную телегу, кончающуюся тем, что каждый защищает свой бизнес», — завили «Покровка и окрестности» у себя в инстаграм-сторис.

В конце июля в «Ходасевич» уже наведывались силовики. Тогда их вызвали активисты прокремлевского движения SERB. Провокаторы распугали посетителей и сорвали со стен наклейки, которые посчитали политически-агитационными, а полицейские изъяли два плаката.