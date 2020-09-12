Очередной митинг в Хабаровске, сайт со звуками лесов и другие новости дня

В Хабаровске прошла очередная акция в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала. Это первый митинг, который пытались согласовать с властями, но безуспешно. На улицы, по независимым подсчетам, вышло от 5000 до 9000 человек.

Во Владимире пропали 15 наблюдателей на выборах от «Справедливой России». Около часа ночи один из них написал, что к ним, когда они были в кафе, подъехала полицейская машина. После этого на связь никто не выходил, местонахождение людей неизвестно.

В России за сутки выявили 5488 случаев коронавируса. Число заразившихся вновь превысило число выздоровевших. За все время в стране зарегистрировали 1 057 362 пациентов с COVID-19.

Сегодня в Беларуси, как и в предыдущие субботы, прошел женский марш. Силовики жестко задерживали его участниц, некоторые демонстрантки получили травмы. Белорусские СМИ сообщали о десятках задержанных.

Почти 100 белорусских футболистов записали видео, в котором осудили насилие силовиков по отношению к мирным протестующим. «Никто не должен подвергаться пыткам, жестокому, бесчеловечному, унижающему его достоинство обращению. Мы за правду, справедливость и свободу! Мы против насилия!» — сказали они в ролике.

Союз архитекторов объявил конкурс на лучшую концепцию по реиспользованию Мавзолея Владимира Ленина. Организаторы предлагают преобразовать мавзолей в филиал Музея архитектуры имени Алексея Щусева, а целью конкурса называют создание банка идей на будущее.

Три московские пиццерии попали в топ-50 лучших в Европе. Победителем, как и в прошлом году, стала пиццерия из Лондона. В пятерку также вошли заведения из Австрии, Франции, Дании и Бельгии.

Появился сайт, на котором можно послушать, как звучат леса по всему миру. Мы собрали звуки лесов в России, Финляндии, Германии и Австралии, но можно перейти в онлайн-карту и выбрать другую страну.

Режиссер и мультипликатор Андрей Хржановский получил почетный приз фестиваля «Кинотавр». «Такой приз ко многому обязывает, и я уже придумал новый фильм, за это отдельное спасибо этому фестивалю», — сказал Хржановский.

Тикток-блогерка Эддисон Рей Истерлинг снимется в ремейке комедии «Это все она», а певец Гарри Стайлз сыграет в новом фильме Оливии Уайлд.