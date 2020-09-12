перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Очередной митинг в Хабаровске, сайт со звуками лесов и другие новости дня 19:03 Дайджест
Harry Styles/YouTube Гарри Стайлз сыграет в новом фильме Оливии Уайлд
Гарри Стайлз сыграет в новом фильме Оливии Уайлд 18:04
Почти сто белорусских футболистов записали видео, в котором осудили насилие силовиков 17:17
Во Владимире пропали 15 наблюдателей на выборах от «Справедливой России» 16:28
В Минске силовики жестко задерживают участниц женского марша 16:02
Появился сайт, на котором можно послушать, как звучат леса по всему миру 14:15
Три московские пиццерии попали в топ-50 лучших в Европе 13:34
В США резко выросло число комаров. Это привело к массовой гибели домашнего скота 13:05
Википедия Союз архитекторов объявил конкурс на лучшую концепцию по ре-использованию мавзолея Владимира Ленина
Союз архитекторов объявил конкурс на лучшую концепцию по ре-использованию мавзолея Владимира Ленина 12:07
В Хабаровске прошла очередная акция в поддержку Сергея Фургала. Ее впервые пытались согласовать 11:37
В России за сутки выявили 5488 случаев коронавируса 11:05
«Чудо-женщина 1984» встретится в прокате с «Дюной». Оба фильма выйдут под Рождество 4:41
TikTok-блогер Эддисон Рей Истерлинг снимется в ремейке комедии «Это все она» 4:01
Henrique Ferreira/Unsplash Ученые создают виртуальную копию Венеции на случай затопления города
Ученые создают виртуальную копию Венеции на случай затопления города 3:24
Британские «Макдоналдсы» начнут продавать напитки в многоразовых стаканах 2:59
РПЦ предложили составить «черный список» лжесвященников 1:42
Режиссер Андрей Хржановский получил почетный приз «Кинотавра» 0:24
В Южно-Сахалинске избавились от «вечной лужи» после того, как у нее появился свой инстаграм Вчера в 23:14
Артемий Лебедев/YouTube ФСБ начала проверку после слов Артемия Лебедева о черкесах и памятнике «Родина-мать зовет»
ФСБ начала проверку после слов Артемия Лебедева о черкесах и памятнике «Родина-мать зовет» Вчера в 23:08
В США открылся первый в мире «Макдоналдс» с нулевым потреблением энергии Вчера в 22:53
Отключить рекламу
Дайджест

Очередной митинг в Хабаровске, сайт со звуками лесов и другие новости дня

Анастасия Цой
Сегодня в 19:03

В Хабаровске прошла очередная акция в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала. Это первый митинг, который пытались согласовать с властями, но безуспешно. На улицы, по независимым подсчетам, вышло от 5000 до 9000 человек.

Во Владимире пропали 15 наблюдателей на выборах от «Справедливой России». Около часа ночи один из них написал, что к ним, когда они были в кафе, подъехала полицейская машина. После этого на связь никто не выходил, местонахождение людей неизвестно.

В России за сутки выявили 5488 случаев коронавируса. Число заразившихся вновь превысило число выздоровевших. За все время в стране зарегистрировали 1 057 362 пациентов с COVID-19.

Сегодня в Беларуси, как и в предыдущие субботы, прошел женский марш. Силовики жестко задерживали его участниц, некоторые демонстрантки получили травмы. Белорусские СМИ сообщали о десятках задержанных.

Почти 100 белорусских футболистов записали видео, в котором осудили насилие силовиков по отношению к мирным протестующим. «Никто не должен подвергаться пыткам, жестокому, бесчеловечному, унижающему его достоинство обращению. Мы за правду, справедливость и свободу! Мы против насилия!» — сказали они в ролике.

Союз архитекторов объявил конкурс на лучшую концепцию по реиспользованию Мавзолея Владимира Ленина. Организаторы предлагают преобразовать мавзолей в филиал Музея архитектуры имени Алексея Щусева, а целью конкурса называют создание банка идей на будущее.

Три московские пиццерии попали в топ-50 лучших в Европе. Победителем, как и в прошлом году, стала пиццерия из Лондона. В пятерку также вошли заведения из Австрии, Франции, Дании и Бельгии.

Появился сайт, на котором можно послушать, как звучат леса по всему миру. Мы собрали звуки лесов в России, Финляндии, Германии и Австралии, но можно перейти в онлайн-карту и выбрать другую страну.

Режиссер и мультипликатор Андрей Хржановский получил почетный приз фестиваля «Кинотавр». «Такой приз ко многому обязывает, и я уже придумал новый фильм, за это отдельное спасибо этому фестивалю», — сказал Хржановский.

Тикток-блогерка Эддисон Рей Истерлинг снимется в ремейке комедии «Это все она», а певец Гарри Стайлз сыграет в новом фильме Оливии Уайлд.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Довод
Темпоральный и, как всегда, мозговыносящий триллер Кристофера Нолана
хип-хоп
Gruppa Skryptonite
Главный герой модного казахского рэпа
приключение
Мулан
Еще один игровой ремейк известнейшего мультфильма Disney
танцевальный
What Women Want
Исследование эстетики чувственности в мультиформатном кабаре-шоу
хип-хоп
T-Fest
Чувственный представитель новой школы хип-хопа
моноспектакль
Контрабас
Хабенский солирует в монодраме Зюскинда

Другие материалы по темам

Теги
Справедливая Россия
Люди
Сергей Фургал
Андрей Хржановский
Гарри Стайлз
Оливия Уайлд
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить