Гарри Стайлз сыграет в новом фильме Оливии Уайлд

Певец и актер Гарри Стайлз сыграет одну из главных ролей в фильме «Don't Worry Darling», производством которого занимается кинокомпания New Line Cinema. Об этом пишет Variety.

Стайлз заменит Шайю Лабафа, который отказался от съемок из‑за несостыковок в расписании. Картина, действие которой происходит в 1950-х годах, расскажет об изолированной общине, живущей в калифорнийской пустыне.

Главную женскую роль сыграет Флоренс Пью, также в фильме снимется Крис Пайн. Режиссером выступит Оливия Уайлд («Образование»).

Это будет не первая роль Гарри Стайлза в кино: до этого он играл в «Дюнкерке» Кристофера Нолана. В прошлом году музыкант выпустил второй сольный альбом «Fine Line». Тогда «Афиша Daily» рассказывала о том, как бывший участник поп-группы One Derection превратился в главного поп-героя года.